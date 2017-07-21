Linkin Park'ın solisti Chester Bennington intihar etti

ÜNLÜ rock grubu Linkin Park 'ın solisti Chester Bennington Los Angeles 'taki evinde kendini asarak intihar etti.Bennington, uzun yıllar uyuşturucu ve Alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi görmüştü.41 yaşında hayatına son veren Bennington, 2009 yılında İstanbul 'da gerçekleşen Rock'n Coke festivalinin kapanışına Türk bayrağı ile çıkmıştı.

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