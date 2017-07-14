Lider-İrem aşkını tarihe gömen kare

İrem Derici ile ilişkisini yaklaşık bir hafta önce sonlandıran Şahin, yeni sevgilisinin ismini söylemedi. İrem Derici'nin genç adamın telefonunda başka bir kadından gelen mesajları yakaladığı ortaya çıkmıştı. Lider Şahin ise ihanet iddialarını yalanlamıştı.

İREM Derici ile aşkı kısa süre önce biten Lider Şahin , yeni sevgilisiyle yakalandı. Şahin'in esmer güzelle ilişkisine Derici'den ayrılmadan önce başladığı iddia ediliyor.

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