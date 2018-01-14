Levent Yüksel'den 31 yaş küçük sevgilisiyle ilgili radikal karar!

22 yaşındaki Lidya, müzisyen Attila Özdemiroğlu ve Hepgül Özdemiroğlu'nun kızı. Lidya Özdemiroğlu, Bilgi Üniversitesi'nde okuyor. Sanatla ilgilenen Lidya Özdemiroğlu müzik dünyasında da çok sayıda arkadaşa sahip.

Lidya Özdemiroğlu ve sevgilisi Levent Yüksel aşklarını gözlerden uzakta Zekeriyaköy'de yaşıyordu. 1,5 yıldır birlikte olan çift geçen hafta yollarını ayırdı. Lidya'nın annesi Hepgül Hepbir ikilinin aşkına ''Kızımın yaşadığı ilişkinin arkasındayım'' diyerek destek olmuştu

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