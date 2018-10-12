Leenane'in Güzellik Kraliçesi 3 Kasım'da Alanya'da

Sumru Yavrucuk, Rüçhan Çalışkur, Hakkı Ergök, Yurdaer Okur ve Serdar Yeğin'in sahnelediği Leenane'in Güzellik Kraliçesi, 3 Kasım Cumartesi günü Alanyalı tiyatroseverlerle buluşacak

Leenane'in Güzellik Kraliçesi 3 Kasım'da Alanya'da
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İSTANBUL Devlet Tiyatrosu’nda ilk sahnelenmesinin ardından büyük beğeni toplayan oyun, 2001 Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde, En Başarılı Prodüksiyon, En Başarılı Yönetmen Cüneyt Çalışkur, En Başarılı Kadın Oyuncu Sumru Yavrucuk, En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncu Rüçhan Çalışkur ödüllerini almıştı. Leenane’in Güzellik Kraliçesi’nin ilk kadrosu, artık aramızda olmayan yönetmeni Cüneyt Çalışkur’un anısına tekrar bir araya gelerek, 10 yıl sonra yeniden sahneleniyor. Sevgi Şanlı'nın Cüneyt Çalışkur anısına yönettiği oyun, 3 Kasım'da Alanyalı sanatseverle buluşacak. Alanya Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyunun büyük ilgi görmesi bekleniyor. Oyunun biletleri için 0553 010 28 94 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

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