Kylie Jenner’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

KIM Kardashian’ın çocuk tutkusu ve büyük aile arzusu tüm Kardashian üyelerine sıçramış durumda. Kim’in taşıyıcı anne aracılığıyla üçüncü çocuğuna sahip olacağı haberleri konuşulurken, 20 yaşındaki Kylie Jenner ise 5 aylık hamile olduğu haberlerle gündeme bomba gibi düştü.

Kylie hamile ve bebeğin babası rapçi sevgilisi Travis Scott! Geçtiğimiz Nisan ayından bu yana birlikte olan Kylie ve Travis cephesinden gelen bu sürpriz haber, resmi ağızdan onaylandı.

Kylie Jenner, Şubat ayında doğum yapacak!

Yaklaşık 5 aylık hamile olan 20 yaşındaki ünlü isimin dünyaya gelmesi beklenen bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu bugün açıklandı.