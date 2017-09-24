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Kylie Jenner 4 aylık hamile

Attıkları her adımla olay olan Kardashian-Jenner kardeşlerden en küçüğü Kylie Jenner ile ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı

Kylie Jenner 4 aylık hamile

Attıkları her adımla olay olan Kardashian-Jenner kardeşlerden en küçüğü Kylie Jenner ile ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı

24 Eylül 2017 Pazar 13:06
Kylie Jenner 4 aylık hamile
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TMZ'NİN magazin gündemini sallayan haberine göre Kylie Jenner beş aydır birlikte olduğu Rapçi şarkıcı sevgilisi Travis Scott’tan dört aylık hamile.
Hemen hemen her röportajında “genç anne” olmak istediğini dile getiren Kylie Jenner’ın anne olmak için çok heyecanlı olduğu belirtildi.
Bebeğinin babası olduğu öne sürülen Travis Scott'tan önce yine Rapçi Tyga ile uzun yıllar sevgili olan Kylie Jenner'ın hamile haberleri, önceki sevgilisini bir hayli kızdırdı.
Hollywood’u sallayan bu iddiadan sonra Kylie’nin eski sevgilisi Tyga, Snapchat hesabından, “Hayır o çocuk benim!” diye yazdı ancak dakikalar sonra bu paylaşımı hemen kaldırdı.


"Cinsiyetini bile biliyorlar!" Hamilelikle ilgili tüm dedikodular Travis Scott'ın çevresindeki kişilere "Hayatım baştan aşağı değişecek" diye konuşmaya başlamasıyla başlamış.
Tmz'nin haberine göre Travis ve Kylie çocuklarının cinsiyetini bile biliyorlar. İkilinin kız bebek dünyaya getireceği iddialar arasında.
 

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Anahtar Kelimeler:
Kardashian-Jenner KardeşlerKylie Jenner
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