Kylie Jenner 4 aylık hamile

TMZ'NİN magazin gündemini sallayan haberine göre Kylie Jenner beş aydır birlikte olduğu Rapçi şarkıcı sevgilisi Travis Scott’tan dört aylık hamile.
Hemen hemen her röportajında “genç anne” olmak istediğini dile getiren Kylie Jenner’ın anne olmak için çok heyecanlı olduğu belirtildi.
Bebeğinin babası olduğu öne sürülen Travis Scott'tan önce yine Rapçi Tyga ile uzun yıllar sevgili olan Kylie Jenner'ın hamile haberleri, önceki sevgilisini bir hayli kızdırdı.
Hollywood’u sallayan bu iddiadan sonra Kylie’nin eski sevgilisi Tyga, Snapchat hesabından, “Hayır o çocuk benim!” diye yazdı ancak dakikalar sonra bu paylaşımı hemen kaldırdı.
"Cinsiyetini bile biliyorlar!" Hamilelikle ilgili tüm dedikodular Travis Scott'ın çevresindeki kişilere "Hayatım baştan aşağı değişecek" diye konuşmaya başlamasıyla başlamış.
Tmz'nin haberine göre Travis ve Kylie çocuklarının cinsiyetini bile biliyorlar. İkilinin kız bebek dünyaya getireceği iddialar arasında.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.