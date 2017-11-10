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10 Kasım 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Kasım Günlük Burç Yorumu
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Küvete giren Hadise'nin görüntüleri olay yaratacak

'Sıfır Tolerens' klibi için Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı Hadise, cesaretiyle sınırları zorladı

Küvete giren Hadise'nin görüntüleri olay yaratacak

'Sıfır Tolerens' klibi için Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı Hadise, cesaretiyle sınırları zorladı

10 Kasım 2017 Cuma 09:21
Küvete giren Hadise'nin görüntüleri olay yaratacak
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ŞARKICI Hadise'nin Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçtiği Sıfır Tolerans şarkısının klibi yayınlandı.

KLİP UZUN SÜRE KONUŞULACAK

Hadise, klipteki cesur sahneleriyle sınırları zorladı. Aurelien Muller ile samimi görüntüleri dikkat çeken  Hadise'nin küvet içerisindeki cesur pozları da uzun süre konuşulacağa benziyor.

"AŞK DİYE BİR ŞEY YOK"

Öte yandan  Hadise'nin klipte sevgilisini oynayan Aurelien Muller ile  New York'ta baş başa tatil yaptığı iddia edildi.  Hadise aşk iddiasına ''Aşk diye bir şey yok ki'' yanıtını verdi.

7 YIL SONRA İLK KEZ EL ELE

32 yaşındaki şarkıcı, rol gereği de olsa 7 yıl sonra bir ilki gerçekleştirip Aurelien Muller ile el ele poz verdi.  Hadise gerçek hayatında en son 2010'da eski sevgilisi  Sinan Akçıl ile el ele görüntülenmişti.

Hadise'nin klibinden kareler; 

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