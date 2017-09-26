Kutsi'yi kucağında çocuğuyla terk ettiği eşinin ahı tuttu

OYUNCU Feyza Çıpa ile 4 yıldır aşk yaşadığı şarkıcı Kutsi ayrılık kararı aldı.
"AYRILDIĞIMIZ DOĞRU"
Yaptığı açıklamada Kutsi ile ayrıldıklarını doğrulayan Çıpa, şu ifadeleri kullandı: "Ayrıldığımız doğru. 4 yıl süren ve her saniyesi çok kıymetli olan bir beraberlik yaşadık.
"ANLAŞMAZLIKLAR YAŞIYORDUK"
Son dönemlerde bazı konularda anlaşmazlıklar yaşıyorduk. Bunu daha fazla sürdürmenin yersiz olduğunu düşündük ve medenice ayrılık kararı aldık. Başka unsurlar bu kararımızda etkili olmadı."
Kutsi, Feyza Çıpa için 7 yıllık eşi Sinem Bayraktutar'dan ayrılmıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.