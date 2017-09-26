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Kutsi'yi kucağında çocuğuyla terk ettiği eşinin ahı tuttu

Ünlü şarkıcı Kutsi, uğruna 7 yıllık eşinden boşandığı oyuncu sevgilisi Feyza Çıpa'dan ayrıldı

Kutsi'yi kucağında çocuğuyla terk ettiği eşinin ahı tuttu

Ünlü şarkıcı Kutsi, uğruna 7 yıllık eşinden boşandığı oyuncu sevgilisi Feyza Çıpa'dan ayrıldı

26 Eylül 2017 Salı 13:59
Kutsi'yi kucağında çocuğuyla terk ettiği eşinin ahı tuttu
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OYUNCU Feyza Çıpa ile 4 yıldır aşk yaşadığı şarkıcı  Kutsi ayrılık kararı aldı.

"AYRILDIĞIMIZ DOĞRU"

Yaptığı açıklamada  Kutsi ile ayrıldıklarını doğrulayan Çıpa, şu ifadeleri kullandı: "Ayrıldığımız doğru. 4 yıl süren ve her saniyesi çok kıymetli olan bir beraberlik yaşadık.

"ANLAŞMAZLIKLAR YAŞIYORDUK"

Son dönemlerde bazı konularda anlaşmazlıklar yaşıyorduk. Bunu daha fazla sürdürmenin yersiz olduğunu düşündük ve medenice ayrılık kararı aldık. Başka unsurlar bu kararımızda etkili olmadı."


Kutsi, Feyza Çıpa için 7 yıllık eşi Sinem Bayraktutar'dan ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
KutsiFeyza Çıpa
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