Kutsal aşkı bitti mi?

GEÇTİĞİMİZ yıl ilişkilerini açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Ebru Şallı-Sinan Akçıl çifti ayrıldı.

EBRU ŞALLI-SİNAN AKÇIL AŞKI BİTTİ

Habertürk'ten Esin Övet'e konuşan Ebru Şallı, Akçıl ile ilişkisinin bittiğine dair çıkan haberler hakkında konuştu. Sinan Akçıl'ın "Kutsal kadın" dediği Ebru Şallı, ilişkilerinin bittiğini vurgulayarak "Bitti, nokta" dedi.

Sinan Akçıl'ın Altın Kelebek Ödül töreninde 'Güzel Kız' şarkısını söylerken sahneden inip sevgilisi Ebru Şallı'yı anlından öpmesi magazin gündeminden düşmedi.