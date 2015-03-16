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Kutsal aşkı bitti mi?

Sinan Akçıl ve Ebrul Şallı aşkı bitti. Ebru Şallı biten ilişkisi hakkında konuştu. Ebru Şallı biten ilişki için ' Bitti, nokta!' dedi.

Kutsal aşkı bitti mi?

Sinan Akçıl ve Ebrul Şallı aşkı bitti. Ebru Şallı biten ilişkisi hakkında konuştu. Ebru Şallı biten ilişki için ' Bitti, nokta!' dedi.

16 Mart 2015 Pazartesi 12:50
Kutsal aşkı bitti mi?
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GEÇTİĞİMİZ yıl ilişkilerini açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Ebru Şallı-Sinan Akçıl çifti ayrıldı.
EBRU ŞALLI-SİNAN AKÇIL AŞKI BİTTİ
Habertürk'ten Esin Övet'e konuşan Ebru Şallı, Akçıl ile ilişkisinin bittiğine dair çıkan haberler hakkında konuştu. Sinan Akçıl'ın "Kutsal kadın" dediği Ebru Şallı, ilişkilerinin bittiğini vurgulayarak "Bitti, nokta" dedi.
Sinan Akçıl'ın Altın Kelebek Ödül töreninde 'Güzel Kız' şarkısını söylerken sahneden inip sevgilisi Ebru Şallı'yı anlından öpmesi magazin gündeminden düşmedi.
Geçtiğimiz hafta Ebru Şallı arabasının içinde ağlarken basın mensuplarına yakalanmıştı. Ebru Şallı kız arkadaşı ile birlikte arabasının içinde ağlaması üzerine 'Ağlamadım' diye açıklama yaptı. Oysa o gözyaşları biten ilişkinin ispatıydı.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 11:51
Anahtar Kelimeler:
Sinan AkçılEbru ŞanlıAşkIlişkiGörüntüHaber
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