Kurtlar Vadisi'nden Edho'ya uzanan dostluk! Paylaşımı yürek dağladı
Edho'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu paylaşımı yürek parçaladı. Oktay Kaynarca rol arkadaşına "Abim! Mekanın cennet olsun canım abim" notuyla veda etti.
MAGAZİN 01.10.2019, 13:53
TİYATRODAN, sinema perdesine ve televizyon ekranlarına kadar birçok alanda tanınan usta oyuncu 61 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüyle sanaqt dünyasını yasa boğan Tarık Ünlüoğlu, en çok da Oktay Kaynarca'yı derinden sarstı.
"MEKANIN CENNET OLSUN ABİM"
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da birlikte rol alan Oktay Kaynarca, yol arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü "Abim! Mekanın cennet olsun canım abim" sözleriyle dile getirdi.
BİRÇOK BAŞARILI YAPIMDA YER ALDI
Kurtlar Vadisi'nde 'Testere Necmi' karakteriyle bilinen ve 'Benim Annem Bir Melek' gibi farklı konseptlerdeki dizilerde de gösterdiği performanslarla takdir toplayan Ünlüoğlu, birçok başarılı yapımda isim aldı. Ünlüoğlu, akciğer hastalığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
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