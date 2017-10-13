YAKIN zaman önce İbo Şov'u yeniden yapacağı konuşulan türkücü İbrahim Tatlıses, Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in sunduğu Duymayan Kalmasın programına özel açıklamalarda bulundu.



İzmir'e yerleştiğini söyleyen İbrahim Tatlıses ''Bazı kişilere küstüm. Bunun için İstanbul'a gelmiyorum. Onlar kendilerini bilirler. İsim vermek istemiyorum.''dedi.



'KÜRTÇE BİR ŞARKI SÖYLEYECEĞİM'



Yeni bir şarkı söyleyeceğinin de müjdesini veren İbrahim Tatlıses, ''Kürtçe bir şarkı söyleyeceğim. Bunu da yakında Instagram hesabımdan paylaşacağım'' dedi.