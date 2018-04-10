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Kürk Mantolu Madonna film oluyor! Yönetmeni kim olacak?

Ay Yapım’ın patronu Kerem Çatay açıkladı. Kürk Mantolu Madonna'nın yönetmeni Fatih Akın olacak

Kürk Mantolu Madonna film oluyor! Yönetmeni kim olacak?

Ay Yapım’ın patronu Kerem Çatay açıkladı. Kürk Mantolu Madonna'nın yönetmeni Fatih Akın olacak

10 Nisan 2018 Salı 08:03
Kürk Mantolu Madonna film oluyor! Yönetmeni kim olacak?
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SABAHATTİN Ali'nin çok okunan kitabı Kürk Mantolu Madonna'nın uzun süredir filminin çekileceği konuşuluyordu. Yılan hikayesine dönen proje için resmi açıklamayı, Ay Yapım'ın sahibi Kerem Çatay, World Screen'e verdiği röportajda yaptı.

Sina KOLOĞLU / MİLLİYET

‘Kürk Mantolu Madonna’nın filmi çekiliyor

'Kürk Mantolu Madonna'nın çekimleri başlıyor, resmen açıklandı. Ay Yapım’ın patronu Kerem Çatay, bu bilgiyi, ‘World Screen’e verdiği söyleşide açıkladı. “Tanınmış Türk romanı ‘Kürk Mantolu Madonna’yı çekmeye başlayacağız. Bu roman, aynı zamanda ABD’de best-seller” dedi Çatay... Benim duyumlarıma göre, filmi Almanya’da Fatih Akın, iki dilde çekecekmiş. Epey bir macerası oldu projenin... Önce ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein’le anlaşma yapıldı. Weinstein’in adı, taciz skandalına karıştı ve akademi üyeliği iptal edildi. Karizma çizildi diye proje de yattı. Devreye Fatih Akın girdi. Sonra anlaşıldı ki, uzun süredir romanın peşindeymiş. Böyle bir durum olunca Ay Yapım, Akın’da karar kıldı. Şöyle de yorumlar yapıldı, “Akın, ‘Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı’nı alırsa, ‘Kürk Mantolu Madonna’ya ilgi daha da artar, istediği ünlü oyuncuyu Maria Puder rolüne oturtur.” Bu olmadı ama kendisi yine de ‘Altın Küre’ gibi çok önemli bir ödül aldı. Akın, her daim oyuncuların saygı duyduğu bir yönetmendir. Sürpriz bir ismi bu rolde görebiliriz. Film çekimlerine yazın sonunda başlanacağı belirtiliyor. 2019 Berlin ve Cannes Film Festivali’ne katılmak ve tabii ödül almak, ilk düşünce...
 

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Anahtar Kelimeler:
Ay YapımKürk Mantolu Madonna
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