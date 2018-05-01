Kumar batağına saplanan genç koca, her şeyini kaybetti

ALİ Küçükbalçık'ın, 1999 senesinde hayatını birleştirdiği ünlü şarkıcı Kibariye'nin adını kullanarak kazandığı güvenle şirketlere karşılıksız çek verdiği iddia edildi.

BORCU 10 MİLYON TL

Sözcü'nün haberine göre; Küçükbalçık'ın maaş ve tazminatlarını isteyen çalışanlarına tehdit içerikli mesajlar attığı ve çalışanların savcılığa giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. İddiaya göre; bankalara yaklaşık 10 milyon TL borcu olan Ali Küçükbalçık, satın aldığı lüks aracın borcunu ödemeyince otomobile haciz memurları tarafından el konuldu.

PARASINI KUMARDA HARCADI

Ali Küçükbalçık'ın Lübnan uyruklu bir kadınla yasak aşk yaşadığı ve Küçükbalçık'ın Kıbrıs'ta yer alan kumarhanelerde Lübnan asıllı kadın arkadaşıyla kumar oynayarak servetini kumar masasında kaybettiği iddiası ise magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

YASAK AŞK İDDİASI

6 Ağustos 2014 tarihinde Yunan adası Mikonos'a gidip bir hafta tatil yapan Ali Küçükbalçık, kumar oynadığı sırada aynı yerde tatil yapan Türk bir turist tarafından görüntülenmişti. Ali Küçükbalçık'a sarışın bir kadın da eşlik ediyordu.