Küçük İskender’e veda

KANSER tedavisi gören, ancak 55 yaşında vefat eden Küçük İskender için düzenlenen törene Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Ercan Karakaş, Gülten Kaya, Can Bonomo, Orhan Alkaya, Bedri Baykam, Ahmet Ümit, Yekta Kopan, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve dostları katıldı. Şairin tabutunun üzerine Fenerbahçe ve Kabataş Lisesi atkıları koyuldu. Küçük İskender'in yakınları şair ile ilgili konuşmalar yaptı.

Sanatçı Orhan Alkaya, “İskender vicdanın sürekliliğiydi” dedi.

Ressam Bedri Baykam da şair için “Onun şiirinin evrensel boyutunu bütün dünya keşfetmeye devam edecek. Evrensel bir iz bıraktı. Küçük İskender sonsuza dek genç kalacak” ifadelerini kullandı.

Şair Ataol Behramoğlu törene gönderdiği mesajda şöyle dedi: “Kendi kuşağının ve çağdaş şiirimizin içerikte en gözüpek şairiydi. Şiirleri ve unutulmaz kişiliği ile edebiyatımızda ve yaşamımızda yaşamını sürdürecektir.”

Şair ve müzisyen Can Bonomo ise son olarak Dünya Ölmeme Günü'nde küçük İskender'i gördüğünü anlatarak, “İskender'i yakinen tanıyan insanlarla birlikteyiz. Çok özel bir insandı, mütevazıydı. Yakınlarına sabır diliyorum. İskender çarklar ve statükoya her daim karşı çıkmış bir şairdi. İskender'i yaşatmak istiyorsak şiiri yaşatmalıyız” dedi.

Kültür eski Bakanı Ercan Karakaş ise şairin ardından şunları söyledi: “En son geçen kış Bodrum'da birlikteydik. Şiiri kalıcıdır. Okuduğum kadarıyla Nazım'ın bir başka çizgisini sürdüren bir şairimizdi. Bence küçük İskender, kimlik savunmasıyla bilinen bir insandı. Toplumsala uzak olmayan bir insandı. Söz uçar yazı kalır. İskender aramızdan ayrıldı ama şiirleri ve eserleriyle aramızda yaşayacaktır. Kendisine toplum olarak teşekkür borçluyuz.”

Küçük İskender’in cenazesi törenin ardından Ortaköy Büyük Mecidiye Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.