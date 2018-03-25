Kriz bitmiyor! Fahriye bu sefer de dünya yıldızını kıskandı

BURAK Özçivit 6 yıldır reklam yüzü olduğu şampuan markası için bu kez 'Gimme Gimme' ve 'Sun is Up' adlı şarkılarıyla şöhrete kavuşan Romen şarkıcı İnna ile kamera karşısına geçti. Reklam filmi 5 günde çekildi. Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in İnna'yı kıskandığı için istemediği, son anda kriz çıktığı söylendi.
1 MİLYON DOLAR ALDI
Reklam filmi karşılığında 1 milyon dolara el sıkıştığı iddia edilen Burak Özçivit ne yapıp edip eşini ikna etti.
SOSYAL MEDYADAN TAKİP ETMESİNİ YASAKLADI
Fahriye Evcen çekimler boyunca Burak Özçivit'i yalnız bırakmadı, stüdyodan ayrılmadı. Burak'ın, İnna'yı sosyal medyada takip etmesini de yasakladı.
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