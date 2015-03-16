Kral' eğlence

GOLDCİTY Turizm Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı toplantı, 'Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşti. Yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 150 kişinin katıldığı yemekli toplantıda Grup Sosyete sahne aldı. Yemek sonrası canlı müzik eşliğinde muhabbet edip gönüllerince eğlenmenin tadını çıkaran konuklar, Kral Mobilya yöneticileri ile Goldcity hatırası olarak hep birlikte fotoğraf çektirdi. An, çektirilen hatıra fotoğrafları ile ölümsüzleştirildi.