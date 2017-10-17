Koşa koşa avukata giderken, yoldaki bir tesadüfle evlilikleri kurtuldu

ÜNLÜ sanatçı Serdar Ortaç ile güzel eşi Chloe Loughnan Ortaç hakkında ortaya atılan boşanma iddiası geçen hafta magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un bugün köşesine taşıdığı habere göre; Serdar Ortaç'ı boşanmaktan son anda vazgeçiren kişi ünlü şarkıcının önemli bir arkadaşıymış.

İşte Cankurt'un kaleme aldığı krizin detayları;

2014 yılında nikah masasına oturan çift ile ilgili daha önce de birçok kez ayrılık haberleri çıkmış, taraflar her seferinde iddiaları yalanlamıştı. Bu kez de böyle oldu. Serdar Ortaç, durumu kurtarmak için "Hayır, boşanmadık" diye bir açıklama yaptı. İşin doğrusunu yine benden öğrenin: Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan Ortaç boşanacaktı ama evliliklerini 'şimdilik' kurtardılar.

AVUKATINA GİDERKEN YOLDAN GERİ DÖNDÜ

Çiftin evliliğinin üzerinde kara bulutların dolaşmasına neden olarak, daha önce Ortaç'ın çocuk istemesi, Chloe'nin ise 'önce kariyer' demesi gösterilmişti. Ancak nedenini bilmesem de en son büyük bir kavgaya tutuştuklarını ve Serdar Ortaç'ın boşanmak için avukatının yolunu tuttuğunu öğrendim.

ARKADAŞI GÖZÜNÜ AÇTI

Fakat avukatına giderken rastladığı yakın bir arkadaşı, boşanmanın ciddi bir karar olduğunu söylemiş ve tekrar düşünmesini tavsiye etmiş. Arkadaşını dinleyen Serdar Ortaç da, avukata gitmekten vazgeçmiş ve düşünmeye karar vermiş. Yani Ortaç, şimdilik boşanma girişimini rafa kaldırmış. Bakalım evliliğini kurtarabilecek mi, yoksa boşanma kararını raftan indirip avukatına mı gidecek; bekleyip göreceğiz.