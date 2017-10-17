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Koşa koşa avukata giderken, yoldaki bir tesadüfle evlilikleri kurtuldu

Boşanacakları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşen Serdar Ortaç-Chloe Loughnan çiftinin evliliklerinin bir tesadüf sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı

Koşa koşa avukata giderken, yoldaki bir tesadüfle evlilikleri kurtuldu

Boşanacakları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşen Serdar Ortaç-Chloe Loughnan çiftinin evliliklerinin bir tesadüf sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı

17 Ekim 2017 Salı 10:52
Koşa koşa avukata giderken, yoldaki bir tesadüfle evlilikleri kurtuldu
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ÜNLÜ sanatçı  Serdar Ortaç ile güzel eşi Chloe Loughnan Ortaç hakkında ortaya atılan boşanma iddiası geçen hafta magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Günaydın yazarı  Bülent Cankurt'un bugün köşesine taşıdığı habere göre;  Serdar Ortaç'ı boşanmaktan son anda vazgeçiren kişi ünlü şarkıcının önemli bir arkadaşıymış.

İşte Cankurt'un kaleme aldığı krizin detayları;

2014 yılında nikah masasına oturan çift ile ilgili daha önce de birçok kez ayrılık haberleri çıkmış, taraflar her seferinde iddiaları yalanlamıştı. Bu kez de böyle oldu.  Serdar Ortaç, durumu kurtarmak için "Hayır, boşanmadık" diye bir açıklama yaptı. İşin doğrusunu yine benden öğrenin:  Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan Ortaç boşanacaktı ama evliliklerini 'şimdilik' kurtardılar.
AVUKATINA GİDERKEN YOLDAN GERİ DÖNDÜ

Çiftin evliliğinin üzerinde kara bulutların dolaşmasına neden olarak, daha önce Ortaç'ın çocuk istemesi, Chloe'nin ise 'önce kariyer' demesi gösterilmişti. Ancak nedenini bilmesem de en son büyük bir kavgaya tutuştuklarını ve  Serdar Ortaç'ın boşanmak için avukatının yolunu tuttuğunu öğrendim.
ARKADAŞI GÖZÜNÜ AÇTI

Fakat avukatına giderken rastladığı yakın bir arkadaşı, boşanmanın ciddi bir karar olduğunu söylemiş ve tekrar düşünmesini tavsiye etmiş. Arkadaşını dinleyen  Serdar Ortaç da, avukata gitmekten vazgeçmiş ve düşünmeye karar vermiş. Yani Ortaç, şimdilik boşanma girişimini rafa kaldırmış. Bakalım evliliğini kurtarabilecek mi, yoksa boşanma kararını raftan indirip avukatına mı gidecek; bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar OrtaçİBOŞANMAChloe Loughnan Ortaç
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