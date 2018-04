Korkunç şekilde can veren genç kız, Acun'un kanalında yarışmış

TEKİRDAĞ'DA iş adamı Salih Yılmaz'ın bir ay sonra askere gitmeye hazırlanan 23 yaşındaki Ali Can Yılmaz'ın kullandığı lüks cip, eğlenceden dönerken aşırı hız nedeniyle kamyona arkadan çarptı. Hız kadranı 140 kilometrede takılı kalan cipin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşları Rising Star Türkiye yarışmacısı Ebru Demir ile bir süre önce eşinden ayrılan bir çocuk annesi Esengül Comba öldü.

SES YARIŞMASINA KATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çerkezköy ilçesinin önde gelen iş adamların olan ve akaryakıt istasyonları da bulunan Yurt Turizmin sahibi, aynı zamanda Tekirdağ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salih Yılmaz'ın 23 yaşındaki oğlu Ali Can Yılmaz, bir ay sonra askere gidecekti. Yılmaz, bir dönem TV8'de yayımlanan "Rising Star Türkiye" isimli ses yarışmasına katılan ve Çerkezköy'de sekreterlik yapan 23 yaşındaki Ebru Demir ile yine kentteki bir fabrikada çalışan ve bir süre önce eşinden boşanan 33 yaşındaki Esengül Comba ile birlikte Çorlu'ya gitti. Bir restoranda yemek yiyerek eğlenen 3 arkadaş, daha sonra Ali Can Yılmaz'ın kullandığı lüks ciple Çerkezköy'e dönmek üzere yola çıktı. Ancak aşırı hız yapan Ali Can Yılmaz, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

KADRAN 140 KM'DE TAKILDI

Kontrolden çıkan lüks cip, aynı yönde giden Menderes Kara'nın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, 3 arkadaşın da yaşamını yitirdiğini belirledi.

Acı haberi alan 3 gencin yakınları, gözyaşlarına boğulurken, itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan cesetler, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İncelemede, hurdaya dönen cipin hız kadranının, 140 kilometrede takılı kaldığı belirlendi. Jandarma kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, bir ay sonra askere uğurlanacak olan Ali Can Yılmaz, otopsinin ardından Çerkezköy'de toprağa verildi. Eşinden ayrılan Comba'nın 9 yaşında oğlunun olduğu öğrenildi.