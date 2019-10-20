Korkunç olay! Ünlü sanatçının kızını bayıltıp evinde...

BULUT, geçtiğimiz çarşamba günü saat 06.30 sıralarında sabah sporu için evinden dışarı çıktı. Bu sırada eve gelen iki kişi içeri girdi. Hakkı Bulut’un evde uyuyan kızı Naz Bulut’un yüzüne uyanmaması için sprey sıkan hırsızlar, cep telefonu, kol saati, güneş gözlüğü ve gümüş setini aldı. İki hırsız, çaldıkları 12 bin 500 lira değerinde eşyalarla birlikte kaçtı. Şüphelilerden A.T. gözaltına alınırken diğer hırsızın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen A.T. gözaltına alındı.





