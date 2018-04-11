'Konuşan Resimler' sergisi albüm oldu

CUMHURİYET döneminin beş farklı akımından edebiyatçıların hayatlarına, kırılma noktalarına, hayallerine ve aşklarına Türkiye’nin önde gelen oyuncuları ve seslendirme sanatçıları ses verdi. Daha önce sergide de yer alan yağlı boya tablolara eşlik eden hikâyelerin yer aldığı albüm, farklı fikirleri ile tarihe iz bırakan edebiyatçılarını ağırlıyor.

Deniz Çakır, Yiğit Özşener, Mert Fırat, Mehmet Günsür, Selen Öztürk, Yekta Kopan gibi isimlerin yer aldığı 'Konuşan Resimler-1' albümünün birincisi TEMA Vakfı işbirliği ve Eğlence Fabrikası etiketiyle 1 Nisan’da tüm dijital platformlarda yerini aldı.

'Konuşan Resimler-1' albümünde yer alan sanatçılar şöyle:

Bahtiyar Engin, Beyti Engin, Cenk Sözeri, Ceylan Ertem, Deniz Çakır, Emre Erkan, Hakan Kurttaş, Görkem Kanpolat, Levent Özdilek, Levent Üzümcü, Melih Selçuk, Mehmet Günsur, Mert Fırat, Murat Akkoyunlu, Oktay Kaynarca, Onur Saylak, Ozan Akbaba, Rıza Kocaoğlu, Sarp Akkaya, Saygın Soysal, Selen Öztürk, Selim Bayraktar, Serhat Teoman, Sevinç Erbulak, Yekta Kopan, Yiğit Özşener