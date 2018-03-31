Konuğu, "Doğulu herhalde" şeklinde anlaşılınca ortalık karıştı

BEYAZ'IN programına konuk olan Ümit Erdim, ekibin stüdyo konuklarından biri olan Seren Serengil üzerinden hazırladığı ve halka sorduğu evlilik sözleşmesiyle ilgili videoyu izledi. Video sonrasında Beyaz'la arasında kısa bir diyalog geçen Erdim, yanlış anlaşılmayla ilgili olarak daha önce yaşanan "Artiz ne arar pazarda" videosunu hatırlattı ve "Oğlu herhalde" şeklinde bir yorumda bulundu.

YORUM YANLIŞ ANLAŞILDI, SOSYAL MEDYADA LİNÇ ETTİLER

İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Program süresince ve sonrasında Erdim'in sözleri "Doğulu herhalde" şeklinde anlaşılıp bu şekilde paylaşılınca ortaya tam bir sosyal linç çıktı. Konunun gerçek olup olmadığını sorgulamadan sadece Ümit Erdim'e yüklenen sosyal medya kullanıcıları kimi zaman hakaretin dozunu da artırdı.

ERDİM'DEN VİDEOLU YANIT

Yanlış anlamanın kısa sürede kontrolden çıkması karşısında sessizliğini bozan Ümit Erdim, hesabından o anın videosunu paylaştı ve; "Eveeeet. Şimdi de programı kulaklarıyla dinlemeyen, saniyeler içinde linç etmek üzere hazır bekleyen kötü kalpli arkadaşlarımız için 'oğlu heralde' isimli videomuz yayında. Sevgiler, öpücükler" notunu düştü.