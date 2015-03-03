Konsey AGC'yi ağırladı

ALANYA Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan'ın öncülüğünde gerçekleşen kahvaltıya Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyeleri, Alanya Kent Konseyi üyeleri ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim katıldı. Harbour Restoran'ın nefes kesen manzarasında kahvaltı yapan üyeler kahvaltı sonrası güneşe karşı Türk kahvesi içerek muhabbeti demledi. Alanya Kent Konseyi Başkanı Özcan, "Basınla her zaman iç içeyiz. Basınla yapmış olduğumuz her şey oldukça keyifli. Davetimize icabet eden basın mensuplarına teşekkür ederiz." dedi. Geç saatlere kadar devam eden kahvaltı çektirilen hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirildi.