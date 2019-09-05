Konserinde seyircisine kadeh kaldıran Sıla'ya tepki yağdı!
İzmir'de Yeni Bi' Fest Festivali kapsamında sahneye çıkan Sıla, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine kadeh kaldırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının bu hareketini "Kötü örnek oluyorsun" deyip eleştirdi.
MAGAZİN 05.09.2019, 12:29
KONSERDEN konsere koşturan Sıla'nın dün akşamki durağı İzmir'di. Bu yıl ilk kez düzenlenen Yeni Bi' Fest Festivali kapsamında sahneye çıkan Sıla, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
KADEHİ SEYİRCİSİNE KALDIRDI
Sevilen şarkılarını sevenleriyle seslendiren Sıla, Vur Kadehi Ustam şarksında eline kadeh alıp seyircisine kaldırdı. Konser boyunca enerjisiyle seyirciyi etkileyen Sıla, hayranlarından büyük alkış aldı.
DESTEK DE ALDI TEPKİ DE
Sıla'nın bu hareketi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilirken, bazı kullanıcılar ünlü şarkıcıyı destekler nitelikte yorumlar yaptı.
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