Konserin geliri sokak hayvanları yararına bağışlanacak

RESUL DİNDAR, geçtiğimiz 23 Şubat'ta sokak hayvanları yararına Zonguldak'ta konser verdi. 'Satın alma sahiplen' sloganıyla gerçekleştirilen konseri düzenleyen Nur Sarı, kendilerine destek veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu'yu ziyaret etti.

Nur Sarı, konserden elde edilen geliri İl Özel İdaresi Geçici Hayvan Bakımevi'ne bağışlanacağını belirterek, "Dinleyiciler gerçekten Resul Dindar'ı çok seviyorlar. Birçok sosyal sorumluluk projemiz oldu ve bu organizasyonu da sokak hayvanları için düzenledik. Biz hedefimize ulaştık. Zonguldak'a çok teşekkür ediyoruz. Resul Bey'e ayrıca teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız süresince bize desteklerini esirgemeyen İş-Kur Zonguldak Müdürü Gönül Demirsu ya teşekkür ziyaretinde bulunduk. Önümüzdeki hafta projemizi tamamlayıp barınaklara ziyaretimiz gerçekleştireceğimizi buradan tüm hayvansever dostlarımıza bildirmek isteriz" dedi.