Konserde skandal! Gazapizm seyirciye saldırdı

SABAH gazetesinin haberine göre; Gazapizm takma adıyla bilinen Anıl Acar, Maslak'taki bir salonda konser verdi. Hınca hınç dolu konser alanında konser devam ederken Acar'a bir seyirci orta parmağıyla hareket çekti. Bu duruma çok sinirlenen rapçi, konseri yarıda kesti.

"SEVMİYORSANIZ KONSERİME GELMEYİN"

"Gelsene oğlum!" diyen Gazapizm, bir anda sahneden seyircilerin arasına atladı. Kendisine hareket çeken izleyiciye saldıran Anıl Acar'ı, ekibi ve konserdeki hayranları zar zor sakinleştirdi. Daha sonra yeniden sahneye çıkan rapçi; önce özür diledi, sonra da "Sevmiyorsanız konserime gelmeyin" dedi.

