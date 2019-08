Kömür madeninden, ekran önüne! İşte Acun'un yeni transferi

YENİ sezona bomba gibi hazırlanan Acun Ilıcalı, TV8'i üst sıralara taşımak için çeşitli programlar ve diziler için çalışmalarına devam ediyor. Acun Ilıcalı, kanalına transfer ettiği güzel sunucu Cansu Canan Özgen'in yeni programını Instagram'dan duyurdu.Özgen, 5 Ağustos itibariyle '8'de Bugün' adlı programın sunuculuğunu üstlenmeye başladı. Özgen'e yayında Orkun Ün'ün sunumu ve Murat Özarı'nın yorumları eşlik edecek.

Cansu Canan Özgen kimdir?

23 Eylül 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Cansu Canan Özgen, anne tarafından Erzurumlu, baba tarafından ise Selanik göçmenidir.Babası devlet dairesinde memur olan Özgen, liseyi Bayrampaşa Anadolu Lisesinde okudu.İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldu.Staj döneminde beş hafta kömür madenine girip işçilerle yeraltında çalıştı. Başardı ancak bu işin kendisine göre olmadığını anladı.Ardından kariyerini sunuculuk alanında ilerletmek için diksiyon dersleri aldı ve sunuculuk kariyerine başladı.Diksiyon kurusuna giderken stajyer olarak gittiği Beşiktaş TV'de ekran önüne çıktı. Fanatik Beşiktaşlı olan Cansu Canan Özgen, BJK TV de uzun süre tv programı yaptı.Etkili konuşması ve güzelliğiyle ekranların sevilen ismi haline gelen Cansu Canan Özgen, Habertürk ekranlarından A Haber ekranlarına transfer oldu.Talha Uğurluel ile birlikte 'Osmanlı'nın Şifreleri' adlı kitabı hazırladı.2 sene önce Emre Saygı'nın 'Hadi Be' isimli YouTube programına konuk olan Cansu Canan Özgen, açıklamalarıyla şaşırtmıştı. İşte o röportajdan birkaç detay...Sürekli evlilik teklifleri aldığını ama evliliğin kendisine ölüm gibi bir şey geldiğini söyleyen Cansu Canan Özgen: "Sürekli evlilik teklifleri geliyor ama evlilik bana ölüm gibi geliyor. Evlenirken çocuğa baba veya anne bakılmalı önemli ve riskli bir konu evlilik" diye konuştu.Yemek yemeyi çok sevdiğini, hiç yemek seçemediğini ve diyet yapamadığını söyleyen Cansu Canan Özgen "Hiç yemek seçemiyorum. Küçüklüğümde öyle yetiştirildim. Son zamanlarda Antep'e gidip her şeyden yemek istiyorum. Ayrıca günde 5 saat spor yapabilirim ama diyet yapamam" dedi.Sürekli okuduğunu ve Öteki Gündem programı başladığından bu yana her hafta 2 kitap okuduğunu söyleyen Cansu Canan Özgen "Ben sürekli okuyorum. Artık normal bir şey oldu bu benim için. Öteki Gündem programı başladığından bu yana 150 programda en az 300 kitap okumuşumdur" dedi.