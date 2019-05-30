Komedyen Atalay Demirci'nin kayınbiraderi de FETÖ'den yargılanacak

HAKKINDA "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve mart ayında tutuklanan Ömer Örs (26) ile ilgili iddianame, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalarda "Semih" kod adlı N.U’dan ele geçirilen dijital materyallerde "14 L OL SÜREÇ" adlı Excel dosyasında birçok örgüt üyesinin yanı sıra tutuklu sanık Ömer Örs’ün adının da geçtiği belirtildi.

Söz konusu "14 L OL SÜREÇ" kodlamasının örgüt içinde "Güney Marmara bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirilmesi planlanan hedef isimler" olduğunun tespit edildiğine değinilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturması Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosya kapsamında M.O’nun alınan ifadesinde, kendisinin 2012’de Bilecik’te okuduğu dönemde kalmış olduğu FETÖ/PDY örgütüne ait evde komedyen Atalay Demirci’nin eşinin kardeşi olan Ömer Örs’ün de kaldığını, o dönem Örs’ün ’Cacao’ programını kullanmak için kendisinin hattını kullanmaya çalıştığını ve bu hususta kendi telefonuna mesaj geldiğini ancak kendisinin bu programı Örs’e kullandırmadığını, ayrıca o dönem yine örgüt evlerine, dershanelerin kapatılmasını engelleme amacıyla tweet atılması için internet bağlandığını, Ömer Örs dışında kimsenin paylaşımda bulunmadığını beyan ettiği, yine başka bir dosyada ifadesi alınan B.T’nin sanık Örs ile ilgili örgüt bünyesinde ev abiliği ve bölge talebe mesullüğü yaptığı yönünde beyanlarda bulunduğu, bu haliyle şüphelinin eski tarihlerden bu yana örgütle irtibatı olduğu anlaşılmıştır."

SANIĞIN İLK İFADESİ

İddianamede, tutuklu sanık Ömer Örs’ün alınan ilk ifadesine de atıfta bulunuldu.

Örs’ün, lise son sınıftayken askeri sınavlara girdiği ancak mülakatta elendiğini, 2014’te üniversiteyi bitirdikten sonra yeniden başvurduğunu ve kazanamadığını söylediği belirtilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Sanık, ifadesinde iddianamede geçen isimleri tanımadığını, sözde örgütün haberleşmek için kullandığı ’Cacao’ adlı program hakkında bilgisinin olmadığını, örgüte ait evlerde kalmadığını ve görev almadığını, sözde örgütün haberleşmek için kullandığı ’ByLock’ adlı programının yüklü olduğu telefon hattını kendisinin kullandığını fakat söz konusu programı kendisinin kullanmadığını söyleyerek üzerine atılı suçlamaları reddetmiştir.

Şüphelinin örgüte bağlı olduğu anlaşılan şirketlerde SGK kayıtlı olarak çalışmış olması hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyesi olduğu hususunda hakkında kamu davası açılmaya yeterli delil elde edildiği anlaşılmıştır."

Ömer Örs’ün 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın ilk duruşması temmuz ayında görülecek.