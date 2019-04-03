Kolera'dan eski eşi Sagopa Kajmer hakkında şiddet iddiası: Kemiklerimi kırdı

SAGOPA'NIN 2020’ye kadar sabit cezası olduğunu belirten Kolera, “Sizin bu ön yargınız, vicdansızlığınız tamamen sizin kız kardeşiniz olmadığım için, eğer ben sizin kız kardeşiniz olsaydım çaresizliğinden tırnaklarını yerdiniz. Şimdi Nisan’dan beri iyileşmeyen sırtım için MR sonuçlarını almaya geldim. Darbeye dayalı olarak omurlarım, disklerim pert olmuş, ezik büzük olmuşum, çıkan fıtıkları saymıyorum” dedi. Sagopa Kajmer'i savunan takipçilerine sert bir dille tepki gösteren Kolera, eski eşi için, "Ciğerlerin kan olup burnundan gelir inşallah" sözlerini kaydetti.