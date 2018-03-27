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Kolay yoldan para kazanan Hanife'ye bakanlık "Dur" diyecek

Gelin adayı Hanife gibi sosyal medya hesabından reklam yapıp çok ciddi paralar kazanan ünlü isimlere vergi geliyor

Kolay yoldan para kazanan Hanife'ye bakanlık "Dur" diyecek

Gelin adayı Hanife gibi sosyal medya hesabından reklam yapıp çok ciddi paralar kazanan ünlü isimlere vergi geliyor

27 Mart 2018 Salı 17:44
Kolay yoldan para kazanan Hanife'ye bakanlık "Dur" diyecek
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RTÜK tarafından yasak getirilen izdivaç programlarında şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife, sosyal medya hesabını kazanç kapısına çevirdi.

MALİYE BAKANLIĞI DÜĞMEYE BASTI

Yarım milyona yakın takipçisi olan müzmin gelin adayı, çeşitli markalara ait ürünlerin tanıtımını yaparak büyük paralar kazanıyor. Konuyla ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçen Maliye Bakanlığı, yapılan reklamlardan vergi alınması için düğmeye bastı.

BİR GÜNDE BİNLERCE LİRA KAZANIYORLAR

Sosyal medya, hem ürün ve hizmetini tanıtmak isteyen şirketler, hem de kolay yoldan para kazanmak isteyen kullanıcılar için çıkış kapısı oldu. Ünlü isimler başta olmak üzere, bazı blogger'lar ile ünlü sosyal medya fenomenleri, attıkları tweetler ile bir gün içinde binlerce lira kazanıyor.

PAYLAŞIM VE BEĞENİYE GÖRE ÜCRET ARTIYOR

 Twitter başta olmak üzere Instagram ve Snapchat uygulamaları ile yapılan ürün tanıtımları, saniyeler içinde binlerce kişiye ulaşıyor. En fazla ücreti de en fazla takipçiye sahip olan kullanıcılar kazanıyor. Sadece tek bir paylaşım ile elde edilen gelir, 2 bin TL'den başlıyor. Paylaşıma gelen beğeniye göre de ücret artabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaHanife
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