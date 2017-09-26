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"Kocasını aldattı" dediği isimle canlı yayında yüzleşince çark etti

Erol Köse programında daha önce Yeşim Salkım'ı yerden yere vurmuştu. Köse, şimdi de hiçbir şey olmamış gibi ünlü şarkıcıyı programına çıkardı

"Kocasını aldattı" dediği isimle canlı yayında yüzleşince çark etti

Erol Köse programında daha önce Yeşim Salkım'ı yerden yere vurmuştu. Köse, şimdi de hiçbir şey olmamış gibi ünlü şarkıcıyı programına çıkardı

26 Eylül 2017 Salı 14:34
"Kocasını aldattı" dediği isimle canlı yayında yüzleşince çark etti
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TvEm'de Her Şeyi Konuşalım programının sunuculuğunu yapan  Erol Köse, geçtiğimiz günlerde  Yeşim Salkım için "O da  Hakan Uzan'ı spor hocasıyla aldattı." demişti. Bugün de hiçbir şey olmamış gibi Salkım ile program yaptı.

"YEŞİM SALKIM DA EŞİNİ ALDATMIŞ" DEMİŞTİ

Erol Köse, Salkım'ın,  Hakan Uzan'ı bir spor hocasıyla aldattığını öğrendiğini ve o dönem, Uzan'ın ünlü şarkıcıyla yasak aşk yaşayan spor hocasını ülkeyi terk etmesi konusunda uyardığını dile getirmişti.

ÖZÜR DİLEDİ

Erol Köse bugün ise programına  Yeşim Salkım'ı çıkardı. Köse, Salkım'dan özür dilemeyi de ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
YEŞİM SALKIMHakan UzanErol Köse
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