"Kocasını aldattı" dediği isimle canlı yayında yüzleşince çark etti

TvEm'de Her Şeyi Konuşalım programının sunuculuğunu yapan Erol Köse, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım için "O da Hakan Uzan'ı spor hocasıyla aldattı." demişti. Bugün de hiçbir şey olmamış gibi Salkım ile program yaptı.
"YEŞİM SALKIM DA EŞİNİ ALDATMIŞ" DEMİŞTİ
Erol Köse, Salkım'ın, Hakan Uzan'ı bir spor hocasıyla aldattığını öğrendiğini ve o dönem, Uzan'ın ünlü şarkıcıyla yasak aşk yaşayan spor hocasını ülkeyi terk etmesi konusunda uyardığını dile getirmişti.
ÖZÜR DİLEDİ
Erol Köse bugün ise programına Yeşim Salkım'ı çıkardı. Köse, Salkım'dan özür dilemeyi de ihmal etmedi.
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