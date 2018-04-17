Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...

'Kocaman Ailem' için okuma provaları başladı

Yapımcılığını Banu Akdeniz'in üstlendiği, Levent Ülgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil ve Çağla Demir'in başrollerini paylaştığı, Mia Yapım’ın yeni dizisi 'Kocaman Ailem' yakında Atv'de izleyicisiyle buluşacak.

'Kocaman Ailem' için okuma provaları başladı

Yapımcılığını Banu Akdeniz'in üstlendiği, Levent Ülgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil ve Çağla Demir'in başrollerini paylaştığı, Mia Yapım’ın yeni dizisi 'Kocaman Ailem' yakında Atv'de izleyicisiyle buluşacak.

17 Nisan 2018 Salı 10:14
'Kocaman Ailem' için okuma provaları başladı
banner404


'Kocaman Ailem' dizisinin oyuncu kadrosu, önceki gün okuma provası için ilk kez bir araya geldi.

Senaryosunu Nuray Uslu, Şeyda Delibaşı, Aylin Eren ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği yapımın kadrosunda; Buse Arslan Akdeniz, Zeynep Gülmez, Berkay Tulumbacı, Özlem Türkad, Necmi Yapıcı, Cihan Kurtaran, Zuhal Yalçın, Gülçin Hatıhan, Erman Okay, ve Çiğdem Aygün yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU

Pastırma ve sucuk fabrikası sahibi Hulusi (Levent Ülgen), geçirdiği kaza sonucu ölümün soğuk nefesini ensesinde hisseder ve bunların başına neden geldiğine dair bir vicdan muhasebesine girişir. Geçmişte kalplerini kırdığından ahlarını aldığını düşündüğü üç kadını bulması için oğlu gibi sevdiği Demir'i (Aksel Bonfil) görevlendirir. Hulusi'nin sadece helalleşmek için yeniden bir araya geldiği üç kadından üç çocuğu olduğunu öğrenmesiyle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Kocaman AilemAtvde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir konser bin fidan
Bir konser bin fidan
Kapıyı çaldı, kimse açmadı! Bahçeden dolaşıp içeri girince şoke oldu
Kapıyı çaldı, kimse açmadı! Bahçeden dolaşıp içeri girince şoke oldu
Furkan Kızılay'ın sürpriz projesi
Furkan Kızılay'ın sürpriz projesi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim