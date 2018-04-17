'Kocaman Ailem' için okuma provaları başladı



'Kocaman Ailem' dizisinin oyuncu kadrosu, önceki gün okuma provası için ilk kez bir araya geldi.

Senaryosunu Nuray Uslu, Şeyda Delibaşı, Aylin Eren ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği yapımın kadrosunda; Buse Arslan Akdeniz, Zeynep Gülmez, Berkay Tulumbacı, Özlem Türkad, Necmi Yapıcı, Cihan Kurtaran, Zuhal Yalçın, Gülçin Hatıhan, Erman Okay, ve Çiğdem Aygün yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU

Pastırma ve sucuk fabrikası sahibi Hulusi (Levent Ülgen), geçirdiği kaza sonucu ölümün soğuk nefesini ensesinde hisseder ve bunların başına neden geldiğine dair bir vicdan muhasebesine girişir. Geçmişte kalplerini kırdığından ahlarını aldığını düşündüğü üç kadını bulması için oğlu gibi sevdiği Demir'i (Aksel Bonfil) görevlendirir. Hulusi'nin sadece helalleşmek için yeniden bir araya geldiği üç kadından üç çocuğu olduğunu öğrenmesiyle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.