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Klassika-M'den 8 Mart'a özel gösteri

Uluslararası Klassika-M Rus Koleji, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle AKM’de bir program düzenledi. Birbirinden renkli gösterilere sahne olan program büyük ilgi gördü

Klassika-M'den 8 Mart'a özel gösteri

Uluslararası Klassika-M Rus Koleji, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle AKM’de bir program düzenledi. Birbirinden renkli gösterilere sahne olan program büyük ilgi gördü

11 Mart 2015 Çarşamba 13:28
Klassika-M'den 8 Mart'a özel gösteri
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KESTEL Mahallesi'nde hizmet veren Uluslararası Klassika-M Rus Koleji, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir program düzenledi. Programa Alanya’da yerleşik yaşayan 300 Rus aile katıldı. Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen programın açılış konuşmasını kurucu Cuma Kadıoğlu gerçekleştirdi. Dünya Kadınlar Günü’nün tarihçesinden bahseden Kadıoğlu, 8 Mart 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nın ardından 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandığını söyledi. Dünyada sadece erkeklerin olmadığını belirten Kadıoğlu "Öyleyse kadınların değeri bilinmeli, onlara gereken önem verilmeli. Kadınların toplumdan beklentilerine, toplum olarak gereken önemi ve saygıyı göstermemiz gerekiyor. Kadınlar Günü'nün tarihte 8 Mart olarak kutlanmasına, 8 Mart 1921'de Moskova'da 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nın ardından başlandı. Rus okulu olduğumuz için bu tarih bizim için çok daha önemli. Klassika-M Rus Okulu olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, bu günün eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, saygın yaşam ve insan onuruna yakışan çalışma koşullarının sağlanması yolunda verilen mücadelenin simgesi olduğuna inanıyoruz. Politik ve ekonomik haksızlıkların giderilmesi, cinsel ayrımcılığın sona erdirilmesi, kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesini arzu ediyoruz. Kadınların üretime ve yönetime katılma imkanına kavuştukları her ülkede, toplumsal gelişme çabalarında etkin ve çok önemli roller üstlendiğine tanık oluyoruz. Hiçbir ülkenin kadınların emeği ve katkısı olmadan sağlıklı bir şekilde gelişmesinin, kalkınmasının, demokratikleşmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Günümüzde de kadınların sosyal, ekonomik ve politik katkılarına her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz. Unutulmaması gerekir ki kadın, haklarıyla kadındır" dedi. Kadıoğlu’nun ardından okul müdürü Mehmet Sinan Kılavuz, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaparak katılımcıların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Okul öğrencileri tarafından salondaki tüm kadınlara tek tek çiçek dağıtılan programda Türkçe "Annem" şarkısını seslendiren Rus öğrencilerin gösterisi büyük beğeni topladı. Dans gösterileri, müzik ve şiir dinletilerin yer aldığı etkinlikte 8 Mart’a özel skeçler de yer aldı. Program sonunda Klassika-M Rus Koleji Okul Aile Birliği Kurulu Başkanı Katasonova Marina ve kurul üyeleri, böyle bir program hazırladıkları için okul yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler. 
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Son Güncelleme: 11.03.2015 12:51
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