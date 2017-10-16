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16 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
16 Ekim Günlük Burç Yorumu
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"Kızım bana özendi" deyip Aleyna'nın şarkısını söyledi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Tilki, kızının 'O Sen Olsan Bari' şarkısını söyledi. Havva Tilki, gelen yorumlara verdiği cevaplarla "Aleyna'nın kime çektiği belli oldu" dedirtti

"Kızım bana özendi" deyip Aleyna'nın şarkısını söyledi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Tilki, kızının 'O Sen Olsan Bari' şarkısını söyledi. Havva Tilki, gelen yorumlara verdiği cevaplarla "Aleyna'nın kime çektiği belli oldu" dedirtti

16 Ekim 2017 Pazartesi 11:27
"Kızım bana özendi" deyip Aleyna'nın şarkısını söyledi
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17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, son şarkısı 'O Sen Olsan Bari' şarkısıyla müzik piyasalarına bomba gibi bir giriş yaptı. Aleyna'nın annesi Havva Tilki de kızının şarkısını söyledi.

"KIZIM BANA ÖZENİP DÜNYA STARI OLDU"

Aleyna Tilki'nin annesi şarkıyı söyleyince, "Kızına mi özendin" yorumları yağdı. Genç şarkıcının annesi Havva Tilki, "Kızım bana özendi, dünya starı oldu." diyerek cevap verdi. Aleyna'nın annesinin bu cevabı, "Aleyna'nın kime çektiği belli oldu" dedirtti.

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