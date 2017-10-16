"Kızım bana özendi" deyip Aleyna'nın şarkısını söyledi

17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, son şarkısı 'O Sen Olsan Bari' şarkısıyla müzik piyasalarına bomba gibi bir giriş yaptı. Aleyna'nın annesi Havva Tilki de kızının şarkısını söyledi.
"KIZIM BANA ÖZENİP DÜNYA STARI OLDU"
Aleyna Tilki'nin annesi şarkıyı söyleyince, "Kızına mi özendin" yorumları yağdı. Genç şarkıcının annesi Havva Tilki, "Kızım bana özendi, dünya starı oldu." diyerek cevap verdi. Aleyna'nın annesinin bu cevabı, "Aleyna'nın kime çektiği belli oldu" dedirtti.
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