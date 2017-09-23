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Kızı yaşındaki sevgilisinden çocuk aldıran Mali'nin başı dertte

Kendisinden 34 yaş büyük Mehmet Ali Erbil'den hamile kalan ve ardından çocuğu aldırmak zorunda kalan şarkıcı Nevin, "Bir daha hamile kalamayabilirim" diyerek dava açmaya hazırlanıyor

Kızı yaşındaki sevgilisinden çocuk aldıran Mali'nin başı dertte

Kendisinden 34 yaş büyük Mehmet Ali Erbil'den hamile kalan ve ardından çocuğu aldırmak zorunda kalan şarkıcı Nevin, "Bir daha hamile kalamayabilirim" diyerek dava açmaya hazırlanıyor

23 Eylül 2017 Cumartesi 15:12
Kızı yaşındaki sevgilisinden çocuk aldıran Mali'nin başı dertte
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MEHMET Ali Erbil'den hamile kalan ve çocuğu aldıran şarkıcı Nevin, yaptığı açıklamada ünlü şovmen hakkında dava açacağını duyurdu.

ERBİL: 2-3 KEZ GÖRÜŞTÜĞÜM İNSANDAN...

Duymayan Kalmasın programına telefonla bağlanan 61 yaşındaki şovmen, kendisinden 34 yaş küçük olan Nevin'in hamileliğini sonlandırdığını belirterek "İki-üç kez görüştüğüm insandan nasıl çocuk sahibi olabilirim? İş başka raddeye geldi. 260 bin TL değerinde araba istedi benden. Hamileliği sonlandırdı" ifadelerine yer vermişti.

"ARTIK EN UFAK BİR ŞEY HİSSETMİYORUM"

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan şarkıcı Nevin, şu ifadelere yer verdi: "Biz üç aydır beraberiz. Rutin sağlık kontrolleri için iki gün hastanede kaldı. İki gün hastanede, başında uykusuz bekledim. Bu fedakârlığa rağmen bana bu iftirayı atıyor. Yok 260 bin lira istemişim, yok araba istemişim. Yani çok vicdansız ve insafsızca bir hareket. Artık ona karşı en ufak bir şey hissetmiyorum.
"EVİME ARKADAŞINI GÖNDERDİ"

Onu Allah'a havale ettim. 30 Ağustos'ta hamile kaldığımı öğrendim. Onu aradım, test sonucunu gönderdim. 'Ben hastayım çocuk sakat doğar' gibi laflar etti. 'Ben senden en ufak bir şey istemiyorum sadece ismini ver' dedim. Evime arkadaşını gönderdi. Adam benimle sert konuştu. Ben evde tekim, korktum. Pazartesi günü çocuğu aldırdım. 6.5 haftalıktı. Hastaneye abisi Mustafa  Erbil ve bir arkadaşı geldi. Çantama da 5 bin dolar atmışlar.

"BİR DAHA HAMİLE KALAMAYABİLİRİM"

Ben maddi manevi bu hafta dava açacağım ama insanlar şimdi buna da yorum yaparlar. Bunu 'para almak için' yapıyor derler. Düşünsünler ben bir daha hamile kalamayabilirim. Üstü kapalı tehditle bu durumlara geldik. Ben hakkımı arayacağım…"

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Son Güncelleme: 23.09.2017 15:15
Anahtar Kelimeler:
ErbilAli ErbilMehmet Ali Erbil
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