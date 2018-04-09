Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para ödemeyecek
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para...
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz Geliştirdi
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz...
Aynı saatte yemek zayıflatıyor
Aynı saatte yemek zayıflatıyor
İşte en az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar
İşte en az ve en...

Kızı için yapılan yorumlar bardağı taşırdı! Mahkemede hesap soracak

Kendisi hakkında yapılan eleştirilere hep sessiz kalmayı tercih eden Şeyma Subaşı, olaya ailesinin ve kızının da dahil edilmesi sonrası harekete geçme kararı aldı

Kızı için yapılan yorumlar bardağı taşırdı! Mahkemede hesap soracak

Kendisi hakkında yapılan eleştirilere hep sessiz kalmayı tercih eden Şeyma Subaşı, olaya ailesinin ve kızının da dahil edilmesi sonrası harekete geçme kararı aldı

09 Nisan 2018 Pazartesi 14:42
Kızı için yapılan yorumlar bardağı taşırdı! Mahkemede hesap soracak
banner404

KIZI Melisa ile birlikte geçirdiği keyifli vakitlerde çektiği videoları ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, çocuğu ve ailesiyle ilgili yapılan kötü niyetli eleştirilere dava açmaya hazırlanıyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan hakaret içerikli haberleri ve eleştirilere hukuki yoldan cevap vereceğini duyuran Subaşı, "Her şeyin moda olduğu bu dönemde 'iyi niyetli olmak' da moda olsa keşke" ifadelerini kullandı.

İşte Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;

"Normalde hakkımda yapılan, yazılan doğru-yanlış hiç bir şeye cevap vermemenin daha doğru olduğunu düşünmüşümdür. Ama çocuğumuz ve ailemizle ilgili yapılan kötü niyetli yazı ve haberlerin hepsine dava açmaya karar verdik. Neden birbirimizle uğraşmaktan, provoke etmekten bu kadar keyif alıyoruz gerçekten bilmiyorum. (kendimi de katıyorum çünkü kimseye ders vermeye çalışmak gibi bir hadsizlik yapmak istemem) Her şeyin moda olduğu bu dönemde 'iyi niyetli olmak' da moda olsa keşke..."

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı;

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıMahkemeSosyal Medya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaptığı ufak dokunuşla, izlenmeyen programı zirveye taşıdı
Yaptığı ufak dokunuşla, izlenmeyen programı zirveye taşıdı
Çocuklar Duymasın'da izleyicinin aklıyla dalga geçtiler
Çocuklar Duymasın'da izleyicinin aklıyla dalga geçtiler
Mina Başaran feci kazada hayatını kaybetmişti! Kenan Doğulu parayı geri ödemedi mi?
Mina Başaran feci kazada hayatını kaybetmişti! Kenan Doğulu parayı geri ödemedi mi?

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim