'Kız kardeşimin ranzasında Burak Kut varken bende...'
2017 yılında katıldığı moda yarışmasıyla ismini duyuran Neslihan Doğrusöz değişimini sosyal medyadan duyurarak adının artık 'Doruk' olduğunu söylemişti
MAGAZİN 22.09.2019, 12:19
OKAN Bayülgen'in "Uykusuzlar Kulübü" isimli programına konuk olan Neslihan Doğrusöz, Doruk olmaya doğru gittiği yolu anlattı.
"Kız kardeşimin ranzasında Burak Kut ve Tarkan varken bende Ahu Tuğba ve Hülya Avşar'ın kartpostalları asılıydı" diyen Doğrusöz, "Aileler her zaman ve koşulda evlatlarına destek olmalılar. Bu hayat her zaman kendi hayatınız. Her dakikası azalıyor. 33 yaşındayım; hayatımı kendi adıma yaşamak için bu kararı aldım ve çok mutluyum" şeklinde konuştu.
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