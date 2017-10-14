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Kıvanç ve Başak'ın evinden gelen sesler, komşularını bezdirdi

Eve ses sistemi kurduran çiftin çıkardıkları gürültü yüzünden komşuları zor zamanlar geçiriyor. Hatta bir aile bu yüzden başka bir yere taşınmış

Kıvanç ve Başak'ın evinden gelen sesler, komşularını bezdirdi

Eve ses sistemi kurduran çiftin çıkardıkları gürültü yüzünden komşuları zor zamanlar geçiriyor. Hatta bir aile bu yüzden başka bir yere taşınmış

14 Ekim 2017 Cumartesi 20:39
Kıvanç ve Başak'ın evinden gelen sesler, komşularını bezdirdi
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ULUS'TA oturan  Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in, gürültü nedeniyle komşularını bıktırdığı öne sürüldü.

BİR YILLIK KİRAYI PEŞİN ÖDEMİŞLERDİ

Oyuncu  Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer,  Demet Akbağ'ın  Ulus,  Ayşe Sultan Korusu'ndaki evini kiralamış, bir yıllık kira bedeli olan 120 bin lirayı da peşin ödemişlerdi.

EVE SES SİSTEMİ KURMUŞLAR

Posta Gazetesi'nin haberien göre; dört katlı binanın sakinleri, çiftin gürültüsünden bıkmış. Eve ses sistemi kurduran ikili, dizileri bile yüksek sesle izliyormuş. Hatta bir aile bu yüzden taşınmış. Çift ancak tatildeyken komşular huzur buluyormuş!

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç TatlıtuğBaşak Dizer
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