Kıvanç Tatlıtuğ yeni anlaşmasıyla servet kazandı!

FİRMAYLA yeni sezon için anlaşmaya varan oyuncu, geçtiğimiz günlerde katalog çekimine katıldı, yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Tatlıtuğ’un, anlaşmayı yenilemek için 5 milyon lira aldığı iddia ediliyor. (Hürriyet)