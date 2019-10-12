Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği Mars kansere yakalandı

MAGAZİN Hattı programının haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ bir süredir reklam filminde de oynattığı köpeğinin hastalığı ile uğraşıyor.

Oyuncu geçen aylarda köpeğinin garip hareketlerinden şüphelendi.

Acı gerçeği röntgen çekilince öğrendi

Kıvanç Tatlıtuğ acı gerçeği, köpeğini götürdüğü veterinerde röntgen çekilince öğrendi. Köpeğinin beyinde tümör olduğu öğrenen Kıvanç Tatlıtuğ, adeta yıkıldı. Hemen harekete geçen oyuncu, kendi dalında başarılı veterinerlerle görüştü.

Hiçbir masraftan kaçınmayan oyuncu köpeğinin kanını değiştirtti, özel tedaviler uygulatmaya başladı.

Köpeğini Amerika'da tedavi ettirmeye karar verdi

Can dostu için bütün imkanlarını seferber eden Kıvanç Tatlıtuğ, veterinerlerin “Uyutalım” şeklindeki önerisine karşı çıktı. Ünlü oyuncu son çare olarak köpeğini Amerika’da tedavi ettirmeye karar verdi.