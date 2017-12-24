Kıvanç Tatlıtuğ, dolandırıldı! Tam 3,5 milyon TL'si gitti

KIVANÇ Tatlıtuğ, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3, 5 milyon TL zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi Erdal D. tarafından dolandırıldı.

SAVCILIĞA KOŞTU

Akşam'ın haberine göre vergilerini zamanında ödemesine rağmen borçla karşı karşıya kalan Tatlıtuğ, savcılığa şikayette bulundu. Soruşturma başlatan savcılık Erdal D.'nin ifadesini aldı. Erdal D.'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bunun üzerine Tatlıtuğ ifadeye çağırıldı. Oyuncunun önümüzdeki hafta savcıya ifade vermesi bekleniyor.