Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer evliliğinde çatlak!

Çünkü son dönemde pek anlaşamadıkları, hatta evde kavga gürültünün bol olduğu konuşuluyor.
ANNE İSTEMİYOR
İkilinin en büyük sorunlarının ailevi meseleler olduğu iddia ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un annesinin bir türlü Başak Dizer'i gelin olarak kabul etmemesi, ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Bu durum, Dizer'i ailenin diğer üyelerine karşı da soğuttu. (Sabah)
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