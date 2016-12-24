Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer evliliğinde çatlak!

İKİLİNİN yakın çevresinden sızan haberlere göre; çift eski mutlu günlerini mumla arıyor.

Çünkü son dönemde pek anlaşamadıkları, hatta evde kavga gürültünün bol olduğu konuşuluyor.



ANNE İSTEMİYOR

İkilinin en büyük sorunlarının ailevi meseleler olduğu iddia ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un annesinin bir türlü Başak Dizer'i gelin olarak kabul etmemesi, ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Bu durum, Dizer'i ailenin diğer üyelerine karşı da soğuttu. (Sabah)



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