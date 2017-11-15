Kıvanç'ın Atatürk paylaşımı takipçilerini kızdırdı

10 Kasım'da sosyal medyadan paylaşımda bulunmayan Kıvanç Tatlıtuğ, üç gün sonra Atatürk'ün fotoğrafını yayınlayınca, eleştirildi.
"HATIRLAMANIN ZAMANI YOK"
'Hadi Be Oğlum' filminin çekimleri için Kaş'ta olan oyuncu gelen tepkilere, "Hatırlamanın zamanı yok. Rahat olun canlar" diyerek karşılık verdi.
TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ
Tatlıtuğ'a takipçilerinden, " Atatürk sadece özel günlerde anılacak bir isim değil" ve "Aniden milliyetçilik duygusu" gibi yorumlar geldi.
İşte o paylaşım:
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