Kitabında ortaya çıktı! Şeyma'dan aylar sonra gelen Acun itirafı

ACUN Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra kitap çıkaran Şeyma Subaşı, köşe yazarlarının bile gündemine taşınmış, eleştirilerin hedefi olmaktan kaçamamıştı. Subaşı daha sonra gelen olumsuz tepkilere dayanamayarak kitabı kendisinin yazmadığını, başarılı editörlere hayat hikayesini anlatıp kitabi onların yazdığını söylemişti. Subaşı'nın merak edilen kitabının ayrıntıları çıkmaya başladı. Kitapta "Keşke aynı yaşta olabilseydik diye dua ettiğim geceyi hatırlıyorum" kısmı ise oldukça dikkat çekti. İşte olay olan kitaptan dikkat çekici bölümler; "Yalnızdım. Fiziken ve psikolojik olarak çok yalnız. Keşke aynı yaşta olabilseydik diye dua ettiğim geceyi hatırlıyorum. Hani her şeyin sonuna gelmiş gibi hissedersiniz ya. İşte tam o kara delik. Badem gözlü kızım sayesinde o delikten çıktım. Bazı hatalara düşsek de sonunda özgür bıraktık birbirimizi. İyi ki de yapmışız."

SEVGİLİSİ GUIDO SENIA

İşte biri girdi hayatıma. Lüks ve kalabalık değil. Sadelik ve baş başalık kalbimi doldurdu. Birbirimize iyi geliyoruz.

"KİMSEYE BÜYÜK BİR AŞKLA BAĞLANMADIM"

Kimseye büyük bir aşkla, hayranlıkla bağlanmadım. Dışarıdan bakıldığında salak gibi görünüyorum, belki güzel belki de komik. Ama umurumda değil. Hayatımda kimsenin canını bilerek incitmek istemedim."