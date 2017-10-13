Kısmetse Olur'un Melis'i tanınmaz halde!

KANAL D ekranlarında yayınlanan 'Kısmetse Olur' programında talibi arayan gelin adaylarından Melis Buse Betkayan, burun estetiği yaptırdıktan sonra bol bol fotoğraf paylaşıyor.

BURUN ESTETİĞİ YAPTIRIP BAŞKA BİRİ OLDU

Sosyal medyada 700 binden fazla takipçisi olan Melis, burun estetiğinden sonra adeta başka biri oldu. Diğer gelin adayları gibi takipçilerini reklam aracı olarak kullanan Melis, hesabından bol bol reklam yapıyor.

SİNİR KRİZLERİ GEÇİRİYORDU

Geçirdiği sinir krizleri ve ortalığı dağıtması ile tanıdığımız Melis, fenomen olunca Dj'liğe adım attı.