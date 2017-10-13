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Kısmetse Olur'un Melis'i tanınmaz halde!

'Kısmetse Olur' programında geçirdiği sinir krizleri ile hatırladığımız gelin adayı Melis, burun estetiği yaptırdıktan sonra sosyal medyadan kendini sergilemeye devam ediyor

Kısmetse Olur'un Melis'i tanınmaz halde!

'Kısmetse Olur' programında geçirdiği sinir krizleri ile hatırladığımız gelin adayı Melis, burun estetiği yaptırdıktan sonra sosyal medyadan kendini sergilemeye devam ediyor

13 Ekim 2017 Cuma 12:24
Kısmetse Olur'un Melis'i tanınmaz halde!
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KANAL D ekranlarında yayınlanan 'Kısmetse Olur' programında talibi arayan gelin adaylarından Melis Buse Betkayan, burun estetiği yaptırdıktan sonra bol bol fotoğraf paylaşıyor.

BURUN ESTETİĞİ YAPTIRIP BAŞKA BİRİ OLDU

Sosyal medyada 700 binden fazla takipçisi olan Melis, burun estetiğinden sonra adeta başka biri oldu. Diğer gelin adayları gibi takipçilerini reklam aracı olarak kullanan Melis, hesabından bol bol reklam yapıyor.

SİNİR KRİZLERİ GEÇİRİYORDU

Geçirdiği sinir krizleri ve ortalığı dağıtması ile tanıdığımız Melis, fenomen olunca Dj'liğe adım attı.

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Anahtar Kelimeler:
Kısmetse OlurMelisBurun Estetiği
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