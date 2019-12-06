Kısmetse Olur'da tanışmışlardı! Boşandılar...
2016 yılında, Kısmetse Olur programında tanışıp evlenen Batuhan Cimilli ile Nur Erkoç, boşandıklarını açıkladı.
KISMETSE Olur yarışmasında tanışıp evlenen Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli boşand. Nur Erkoç Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programına konuk oldu. İşte Nur Erkoç'un açıklamaları...
- Anlaşmalı olarak boşandık. 2,5-3 ay oluyor evliliğimiz biteli. Batuhan ile dostluk aşamasındayız.
- Önce evleri ayırdık. Git gelli bir süreç geçirdik. sonrasında olmayacağına karar verdik.
- Hala birbirimize verdiğimiz değer devam ediyor. Ortada bir de çocuğumuz olduğu için anlaşmak durumundayız.
- Elimizden geldiğinde Asel için bir araya geliyoruz. Kepçe kulak ameliyatı oldum. Ameliyat sırasında Batuhan'ın yanımda olması çok ince bir davranıştı.
- Biz kendi aramızda çözemediğimiz bazı sıkıntılar vardı. Olmayacağını düşündük. Bunun ihanet ile alakası yok. Birbirimizle anlaşamamaya başladık. Karar verdik, anlaşmalı olarak bitirdik.
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