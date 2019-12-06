Kısmetse Olur'da tanışmışlardı! Boşandılar...

KISMETSE Olur yarışmasında tanışıp evlenen Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli boşand. Nur Erkoç Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programına konuk oldu. İşte Nur Erkoç'un açıklamaları...

- Anlaşmalı olarak boşandık. 2,5-3 ay oluyor evliliğimiz biteli. Batuhan ile dostluk aşamasındayız.

- Önce evleri ayırdık. Git gelli bir süreç geçirdik. sonrasında olmayacağına karar verdik.

- Hala birbirimize verdiğimiz değer devam ediyor. Ortada bir de çocuğumuz olduğu için anlaşmak durumundayız.

- Elimizden geldiğinde Asel için bir araya geliyoruz. Kepçe kulak ameliyatı oldum. Ameliyat sırasında Batuhan'ın yanımda olması çok ince bir davranıştı.

- Biz kendi aramızda çözemediğimiz bazı sıkıntılar vardı. Olmayacağını düşündük. Bunun ihanet ile alakası yok. Birbirimizle anlaşamamaya başladık. Karar verdik, anlaşmalı olarak bitirdik.