Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112099
ALTIN
159.595
DOLAR
3.8654
STERLİN
5.0802
EURO
4.4849
Apple ve Samsung'a Türkiye'de yeni rakip! Satış rekoru kırıyor
Apple ve Samsung'a yeni rakip!...
9 Kasım 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
9 Kasım Günlük Burç Yorumu
Doğum kontrol hapları kısırlık yapar mı?
Doğum kontrol hapları kısırlık yapar...
banner468

"Kıskanmıyorum" diyen Gupse'yi zora sokacak sahne

Elçin Sangu ve Barış Arduç Mutluluk Zamanı filminde bir araya geldi. İkilinin filmdeki öpüşme sahnesi sosyal medyaya sızınca herkes "Gupse Özay'ı kızdıracak" yorumunda bulundu

"Kıskanmıyorum" diyen Gupse'yi zora sokacak sahne

Elçin Sangu ve Barış Arduç Mutluluk Zamanı filminde bir araya geldi. İkilinin filmdeki öpüşme sahnesi sosyal medyaya sızınca herkes "Gupse Özay'ı kızdıracak" yorumunda bulundu

09 Kasım 2017 Perşembe 11:40
"Kıskanmıyorum" diyen Gupse'yi zora sokacak sahne
banner404

STAR TV'de yayınlanan  Kiralık Aşk dizisinden sonra birbirine çok yakıştırılan  Elçin Sangu ve  Barış Arduç, Mutluluk Zamanı filminde yeniden bir araya geldi. İkilinin filmdeki öpüşme sahnesi sosyal medyayı yıktı geçti.

FİLM ÇIKMADAN ATEŞLİ SAHNE SIZDI

10 Kasım'da sinemalarda yayınlanacak olan Mutluluk Zamanı filminin gala gecesi yapıldı.  Barış Arduç ve  Elçin Sangu'nun ateşli öpüşme sahnesi film daha çıkmadan sosyal medyaya sızdı. İkilinin bu sahnesi hayranlarını coşturdu.

GUPSE ÇOK KIZACAK

Sızan sahnenin ardından herkes  Barış Arduç'un sevgilisi  Gupse Özay'ın bu sahneleri çok kızacağı yorumunda bulunmadan edemedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
StarBarış ArduçElçin SanguCinsellikMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahmut Tuncer'in kızı, denizin dibinden tomarla para çıkarmış
Mahmut Tuncer'in kızı, denizin dibinden tomarla para çıkarmış
Hüsnü Komser yeni aşkını buldu!
Hüsnü Komser yeni aşkını buldu!
Uyandığımda üzerimdeydi! Tecavüz etti
Uyandığımda üzerimdeydi! Tecavüz etti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim