"Kıskanmıyorum" diyen Gupse'yi zora sokacak sahne

STAR TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinden sonra birbirine çok yakıştırılan Elçin Sangu ve Barış Arduç, Mutluluk Zamanı filminde yeniden bir araya geldi. İkilinin filmdeki öpüşme sahnesi sosyal medyayı yıktı geçti.

FİLM ÇIKMADAN ATEŞLİ SAHNE SIZDI

10 Kasım'da sinemalarda yayınlanacak olan Mutluluk Zamanı filminin gala gecesi yapıldı. Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun ateşli öpüşme sahnesi film daha çıkmadan sosyal medyaya sızdı. İkilinin bu sahnesi hayranlarını coşturdu.

GUPSE ÇOK KIZACAK

Sızan sahnenin ardından herkes Barış Arduç'un sevgilisi Gupse Özay'ın bu sahneleri çok kızacağı yorumunda bulunmadan edemedi.