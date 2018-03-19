Kirli ortaklık tescillendi! ABD askerleri, terörist cenazesinde

ABD ile terör örgütü YPG-PKK arasındaki kirli ortaklık bir kez daha gözler önüne serildi. Türkiye'nin tüm tepkilerine rağmen, teröristlere silah yardımını sonlandırmayan ABD, ortaklığını gözler önüne sermekten de çekinmiyor.

ARABULUCUNUN CENAZESİNE KATILDILAR

ABD askerleri, Tel Abyad'daki evinde susturucu silahla öldürülen, terör örgütü YPG/PKK'nın Rakka'da Araplarla arabuluculuğunu yapan terörist Ömer Alluş'un cenazesine katıldı.