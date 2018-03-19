Kirli ortaklık tescillendi! ABD askerleri, terörist cenazesinde

ABD ile terör örgütü YPG-PKK arasındaki kirli ortaklık bir kez daha gözler önüne serildi. Türkiye'nin tüm tepkilerine rağmen, teröristlere silah yardımını sonlandırmayan ABD, ortaklığını gözler önüne sermekten de çekinmiyor.
ARABULUCUNUN CENAZESİNE KATILDILAR
ABD askerleri, Tel Abyad'daki evinde susturucu silahla öldürülen, terör örgütü YPG/PKK'nın Rakka'da Araplarla arabuluculuğunu yapan terörist Ömer Alluş'un cenazesine katıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.