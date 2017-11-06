Kırgın Çiçekler’in Songül’ü gerçek hayatta hamile kalınca...

DÜZENLENEN eğlenceli kır düğününe genç yıldızın Nil Keser, Hazar Motan, Arif Diren, Aleyna Solaker ve Naz Çağla Irmak’ın da aralarında olduğu tüm rol arkadaşları tam kadro katılmıştı. Eşiyle her yerde el ele, diz dize olan 25 yaşındaki Gökçe Akyıldız cephesinden son olarak bebek haberi geldi.
Yaklaşık 4 aylık hamile olduğu öğrenilen oyuncunun özel durumundan dolayı yapım şirketine diziden ayrılabileceğini söylediği öğrenildi. Ancak yapım şirketi dizide de evli olan Akyıldız’ın ayrılmasını istemedi ve oyuncuya hamile sahneleri yazdırmaya karar verdi. Gökçe Akyıldız ve eşinin bebek haberini nazar korkusuyla sakladığı belirtildi.
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