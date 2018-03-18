Kırgın Çiçekler'in Songül'ü doğum anının fotoğrafını paylaştı

"EVLENMEDEN Mİ HAMİLE KALDIN?" 'Kırgın Çiçekler' dizisindeki 'Songül' rolü ile tanınan Gökçe Akyıldız, anne oldu. 25 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan oğluyla kavuştuğu ilk anın fotoğrafını paylaştı.

GEÇTİĞİMİZ temmuz ayında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturan ' Kırgın Çiçekler 'in ' Songül 'ü Gökçe Akyıldız , bir erkek bebek dünyaya getirdi.

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