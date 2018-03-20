Kıran kırana reyting savaşında gecenin kazananı belli oldu

SHOW TV'de Çukur, Star TV'de Söz, TV8 ekranlarında Survivor'ın yayınlandığı pazartesi gecesinde izleyici neyi izleyeceğini şaşırırken reyting birincisi Çukur oldu.
SURVİVOR 3. OLDU
Zirveye oturan Çukur'un ardından, ikinci sırada Söz yer alırken Survivor'da üçüncü oldu.
İşte reyting sonuçları:
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