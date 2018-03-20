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Kıran kırana reyting savaşında gecenin kazananı belli oldu

İzleyicinin ne izleyeceğini şaşırdığı pazartesi gecesinde reyting birincisi Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur oldu

Kıran kırana reyting savaşında gecenin kazananı belli oldu

İzleyicinin ne izleyeceğini şaşırdığı pazartesi gecesinde reyting birincisi Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur oldu

20 Mart 2018 Salı 12:14
Kıran kırana reyting savaşında gecenin kazananı belli oldu
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SHOW TV'de Çukur, Star TV'de Söz, TV8 ekranlarında Survivor'ın yayınlandığı pazartesi gecesinde izleyici neyi izleyeceğini şaşırırken reyting birincisi Çukur oldu.

SURVİVOR 3. OLDU

Zirveye oturan Çukur'un ardından, ikinci sırada Söz yer alırken Survivor'da üçüncü oldu.

İşte reyting sonuçları:

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Anahtar Kelimeler:
çukurİZLEYİCİShow TV
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